Fomepizol: antídoto contra o metanol é considerado o 'mais eficaz'

Fomepizol: medicamento é usado como antídoto para tratar o envenenamento por metanol / Crédito: RDNE Stock project/Pexels

Nesta sexta-feira, 3, diante dos casos hospitalares após a ingestão de bebidas adulteradas com o composto químico, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou o Edital de Chamamento Internacional 17/2025. O documento busca identificar fabricantes e distribuidores internacionais do medicamento Fomepizol, usado como antídoto para tratar o envenenamento por metanol.

“É o mais eficaz”, comenta a médica hepatologista do Hospital Sírio-Libanês, Carla Matos. O medicamento é responsável por bloquear a transformação do metanol em metabólitos tóxicos, mas, entre os antídotos, apenas o etanol farmacêutico está disponível para uso no País. O etanol farmacêutico é administrado de forma controlada, intravenosa ou oral, conforme necessidade clínica, informa o Ministério da Saúde. Atualmente, o Fomepizol não possui registro sanitário no Brasil. Contudo, a demanda do Sistema Único de Saúde (SUS) tornou necessária a busca por fornecedores em outros países, com solicitação no edital da Anvisa em ampolas de 1,5 ml e concentração de 1.000 mg/ml. Cachaça apreendida no Ceará será periciada após casos de intoxicação por metanol | LEIA MAIS

Metabolização do metanol causa efeitos no corpo humano A farmacêutica do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) do Instituto Doutor José Frota (IJF), Karla Magalhães, explica que o metanol pode aparecer em algumas bebidas de forma irregular. Seja por erros na produção, ou acrescido equivocadamente. "Os principais efeitos no corpo humano do metanol se devem mais a quando ele está sendo metabolizado. O metanol em si não é tóxico e não tem odor e sabor diferente do álcool etílico. No entanto, durante o seu processo de metabolização, ele produz um uma substância chamada ácido fórmico", relata. Para Magalhães, de maneira geral, os casos de pacientes expostos podem ser considerados graves, "porque a ingesta de um único drink pode levar a um quadro clínico extremamente grave", completa.

A hepatologista Carla Matos ressalta que, em caso de ingestão da bebida adulterada, os primeiros sinais de alerta no organismo são alterações neurológicas, como visão turva e convulsões. “Você começa a ter alguma dessas complicações, corre para o pronto socorro”, explica. O impacto na visão, segundo Carla Matos, está relacionado ao local no organismo onde o ácido fórmico, produzido na metabolização do metanol, age mais rapidamente. Nesse caso, o sistema nervoso central é afetado.

Casos suspeitos de intoxicação devem aumentar no país, diz ministro | SAIBA MAIS

Efeitos do metanol no corpo A médica hepatologista do Hospital Sírio-Libanês, Carla Matos, alerta que o metanol, ao passar pelo fígado para eliminação, é metabolizado, culminando na produção do ácido fórmico. “Esse ácido fórmico é como se fosse o veneno da formiga, picando seu nervo ótico, seu sistema nervoso central. Nessas regiões, esse ácido fórmico vai causar alterações, vai aumentar o risco de acidose, da acidez aumentar no organismo. E isso é o que pode causar os problemas mais graves que levam para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva)”, diz.