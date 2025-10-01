Os conselhos de especialista para salvar intoxicados por metanol: 'É um assassino silencioso'

Getty Images Autoridades investigam se casos de intoxicação com metanol podem estar relacionados com bebidas adulteradas Autoridades brasileiras investigam se a contaminação de bebidas alcoólicas com metanol poderia estar por trás de cinco mortes e 22 casos de intoxicação com a substância no Estado de São Paulo. O governo do Pernambuco também noticiou que está investigando três possíveis casos semelhantes.

Casos parecidos já foram registrados em outros países — muitas vezes com grandes números de pacientes, altos índices de fatalidade e consequências graves para a vida de muitos contaminados. Na Líbia, em 2013, mais de mil pessoas foram internadas com intoxicação por metanol — e 101 morreram em decorrência do problema. No ano seguinte, no Quênia, dois surtos resultaram em 467 casos, com 126 mortes — um índice de fatalidade de mais de 26%. Em 2000, também no Quênia, uma crise semelhante já havia provocado pelo menos 140 mortes e 400 internações. Vinte pessoas ficaram permanentemente cegas. Na Rússia, mais de 70 pessoas morreram em dezembro de 2016. O médico noruguês Knut Erik Hovda, da organização Médicos Sem Fronteiras, dedica mais de 20 anos ao estudo da intoxicação com metanol e esteve em diversos surtos atuando como médico e ajudando autoridades internacionais.

Ele disse à BBC News Brasil que a ação mais importante a ser tomada pelas autoridades públicas, quando começam a surgir casos de contaminação por metanol, é conscientizar as pessoas sobre o que está acontecendo. "É importante divulgar a informação [sobre os casos de contaminação] para as pessoas. E mensagens como: tenha cuidado com o que você bebe ou procure um posto de saúde se você sentir sintomas", diz Hovda. Sintomas e diagnóstico Os estragos da intoxicação por metanol podem ser contidos se o problema for tratado nos primeiros dias — reduzindo as chances de morte e evitando danos de longo prazo (como cegueira e problemas no cérebro). Mas é preciso que o diagnóstico seja rápido, e que o tratamento comece imediatamente.

O metanol é um "assassino silencioso". Muitas das pessoas contaminadas sequer entendem que estão correndo risco de morte, por que os sintomas demoram a aparecer. "Os sintomas só começam no dia seguinte ou alguns dias depois, então eles não têm ideia do que está acontecendo, pois elas não estavam bebendo imediatamente antes de apresentar os sintomas. Eles estavam bebendo no dia anterior ou dois dias antes", explica o médico. Outro desafio é que os sintomas são vagos e comuns a vários outros problemas de saúde. Não é possível identificar apenas através dos sintomas se o problema é especificamente a contaminação por metanol, que pode ser fatal.

Alguns sintomas típicos de intoxicação por metanol incluem: desconforto gástrico e intestinal, dor de estômago, dor no peito, hiperventilação e dificuldade para respirar. Outros pacientes relatam sintomas parecidos com o de uma ressaca muito severa — só que iniciada mais de 12 horas após a ingestão de bebidas. Depois de algum tempo, surgem sintomas ainda mais graves, como distúrbios visuais, desde visão turva, falta de campo visual ou até cegueira completa.