'Festa e a bebida à vontade', contam ex-funcionários de Hytalo Santos

Ex-funcionários descreveram rotina dos adolescentes na casa de Hytalo Santos / Crédito: Reprodução/Instagram

Novos relatos sobre a rotina do influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, foram apontados em investigações do Ministério Público do Trabalho da Paraíba e da Polícia Civil. O casal foi preso na sexta-feira, 15, com acusações de tráfico de pessoas, exploração sexual de adolescentes e lavagem de dinheiro. De acordo com um dos ex-funcionários da mansão, o uso de bebida alcoólica era liberado para os jovens. “Presenciei muita festa e a bebida era à vontade para todo mundo. Todos bebiam, sem restrição”, comentou.

As informações dos antigos contratados, que mantiveram anonimato, foram compartilhadas em reportagem neste domingo, 17, pelo programa Fantástico, da TV Globo. Hytalo Santos: ex-funcionários relatam rotina na mansão

Outra descrição afirma que os adolescentes dependiam da permissão de Hytalo para alimentação, e eram tratados como propriedade do influenciador. “Inclusive já teve filmagens que ele fez para postar na rede social, que as crianças estavam indo para escola e, após desligar as câmeras, elas não iam para escola”, disse um ex-contratado.