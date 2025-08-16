Justiça quebra sigilo de 233 perfis que acusaram Felca de pedofilia

Felca tem conseguido alcance nacional com denúncia de exploração de menores em conteúdos de redes sociais / Crédito: Reprodução/Youtube

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) acatou o pedido do youtuber e influencer Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, para retirar o sigilo de 233 perfis que o acusaram de pedofilia na plataforma X, antigo Twitter. A decisão judicial foi publicada na terça-feira, 12, pela juíza Flávia Poyares Miranda. Pautando o debate de exploração infantil em conteúdos de redes sociais, Felca publicou no dia 6 de agosto um vídeo intitulado “Adultização” em que denuncia perfis que estariam monetizando com a exploração de menores, como o do paraibano Hytalo Santos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por seguir os perfis citados na denúncia com seu perfil público, Felca foi acusado de ser “pedófilo” e “abusador” pelos responsáveis das 233 contas citadas. Agora, o caso tramita na Justiça com acusações de calúnia e difamação. Felca cita que foi difamado nas redes sociais por pessoas que passaram a dizer que ele era associado ao consumo de conteúdos sexuais envolvendo crianças e adolescentes, além de compactuar com a prática criminosa. Na decisão, foi determinado que o X forneça informações como os IP’s de acesso dos perfis referente a movimentações feitas nos últimos seis meses. A plataforma deverá fornecer esses dados em um prazo de até cinco dias, senão terá que pagar uma multa diária de R$ 200.