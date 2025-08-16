Justiça quebra sigilo de 233 perfis que acusaram Felca de pedofilia

Justiça quebra sigilo de 233 perfis que acusaram Felca de pedofiliaEm meio a debate de exploração infantil em conteúdos de redes sociais, influenciador foi acusado de pedofilia. Caso tramita na Justiça com acusações de calúnia e difamação
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) acatou o pedido do youtuber e influencer Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, para retirar o sigilo de 233 perfis que o acusaram de pedofilia na plataforma X, antigo Twitter. A decisão judicial foi publicada na terça-feira, 12, pela juíza Flávia Poyares Miranda.
Pautando o debate de exploração infantil em conteúdos de redes sociais, Felca publicou no dia 6 de agosto um vídeo intitulado “Adultização” em que denuncia perfis que estariam monetizando com a exploração de menores, como o do paraibano Hytalo Santos.
Por seguir os perfis citados na denúncia com seu perfil público, Felca foi acusado de ser “pedófilo” e “abusador” pelos responsáveis das 233 contas citadas. Agora, o caso tramita na Justiça com acusações de calúnia e difamação.
Felca cita que foi difamado nas redes sociais por pessoas que passaram a dizer que ele era associado ao consumo de conteúdos sexuais envolvendo crianças e adolescentes, além de compactuar com a prática criminosa.
Na decisão, foi determinado que o X forneça informações como os IP’s de acesso dos perfis referente a movimentações feitas nos últimos seis meses. A plataforma deverá fornecer esses dados em um prazo de até cinco dias, senão terá que pagar uma multa diária de R$ 200.
Com as informações adquiridas, Felca pretende responsabilizar os donos dos perfis nas esferas cível, por danos morais, e criminal, por calúnia, difamação e injúria.
No vídeo “Adultização”, ele garantiu que o valor arrecadado nos processos serão doados para instituições de caridade.
Além disso, também avisou aos envolvidos que, caso queiram que o processo seja retirado, devem doar R$ 250 para instituições beneficentes citadas por ele e fazer um pedido de retratação nas redes sociais.
Em nota, seu advogado, João de Senzi, avaliou positivamente a decisão da justiça, informando que até o momento cerca de 80 envolvidos decidiram fazer um acordo.
"As pessoas que fizeram o acordo e já doaram o dinheiro e fizeram uma retratação, não vamos seguir o processo contra essas pessoas. É até provável que elas recebam um e-mail de que o sigilo foi quebrado, mas nós não daremos continuidade no processo contra as pessoas físicas", afirmou.