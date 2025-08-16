Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça quebra sigilo de 233 perfis que acusaram Felca de pedofilia

Em meio a debate de exploração infantil em conteúdos de redes sociais, influenciador foi acusado de pedofilia. Caso tramita na Justiça com acusações de calúnia e difamação
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) acatou o pedido do youtuber e influencer Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, para retirar o sigilo de 233 perfis que o acusaram de pedofilia na plataforma X, antigo Twitter. A decisão judicial foi publicada na terça-feira, 12, pela juíza Flávia Poyares Miranda.

Pautando o debate de exploração infantil em conteúdos de redes sociais, Felca publicou no dia 6 de agosto um vídeo intitulado “Adultização” em que denuncia perfis que estariam monetizando com a exploração de menores, como o do paraibano Hytalo Santos.

Por seguir os perfis citados na denúncia com seu perfil público, Felca foi acusado de ser “pedófilo” e “abusador” pelos responsáveis das 233 contas citadas. Agora, o caso tramita na Justiça com acusações de calúnia e difamação.

Felca cita que foi difamado nas redes sociais por pessoas que passaram a dizer que ele era associado ao consumo de conteúdos sexuais envolvendo crianças e adolescentes, além de compactuar com a prática criminosa.

Na decisão, foi determinado que o X forneça informações como os IP’s de acesso dos perfis referente a movimentações feitas nos últimos seis meses. A plataforma deverá fornecer esses dados em um prazo de até cinco dias, senão terá que pagar uma multa diária de R$ 200.

Com as informações adquiridas, Felca pretende responsabilizar os donos dos perfis nas esferas cível, por danos morais, e criminal, por calúnia, difamação e injúria.

No vídeo “Adultização”, ele garantiu que o valor arrecadado nos processos serão doados para instituições de caridade.

Além disso, também avisou aos envolvidos que, caso queiram que o processo seja retirado, devem doar R$ 250 para instituições beneficentes citadas por ele e fazer um pedido de retratação nas redes sociais.

Em nota, seu advogado, João de Senzi, avaliou positivamente a decisão da justiça, informando que até o momento cerca de 80 envolvidos decidiram fazer um acordo.

"As pessoas que fizeram o acordo e já doaram o dinheiro e fizeram uma retratação, não vamos seguir o processo contra essas pessoas. É até provável que elas recebam um e-mail de que o sigilo foi quebrado, mas nós não daremos continuidade no processo contra as pessoas físicas", afirmou.

