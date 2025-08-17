Felca: liminar pede quebra de sigilo em e-mails após ameaças ao youtuber

A decisão do Tribunal da Justiça de São Paulo foi determinada neste domingo, 17, com multa de até R$ 100 mil em caso de descumprimento

As intimidações chegam após publicação do influenciador digital denunciando a exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais. O conteúdo, intitulado “ Adultização ”, alcançou mais de 40 milhões de visualizações.

Uma liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) solicita ao Google a quebra de sigilo de e-mail usado por um usuário para enviar ameaças ao youtuber Felipe Bressanim Pereira (Felca). A decisão aconteceu neste domingo, 17, sob pena de multa diária à empresa de tecnologia.

Nos e-mails enviados, o usuário mantém o tom de ameaça ao declarar para Felca: “Prepara pra morrer” e “você vai pagar com sua vida”. O remetente ainda faz referência a Hytalo Santos, investigado por exploração e exposição de menores de idade na internet.

Felca: liminar prevê multa em caso de descumprimento



Seguindo um pedido de urgência do advogado João de Senzi, responsável pela defesa de Felca, a decisão liminar do juiz Pedro Henrique Valdevite Agostinho também prevê uma multa diária de R$ 2 mil, em caso de descumprimento pelo Google. O valor pode chegar até a R$ 100 mil.

De acordo com trecho da decisão, compartilhado pelo G1, os dados de identificação da conta de e-mail devem ser fornecidos em até 24 horas. Além disso, devem contemplar os IPs de acesso dos últimos seis meses.