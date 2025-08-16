Justiça de São Paulo mantém prisão de Hytalo Santos e do marido

Hytalo Santos é investigado pelo MP / Crédito: reprodução

A Justiça de São Paulo decidiu neste sábado, dia 16, manter a prisão do influencer Hytalo Santos e do marido dele, Israel Nata Vicente, após a realização de audiência de custódia. O casal foi preso preventivamente nesta sexta-feira, dia 15, em uma casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Eles são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais.

A defesa do casal entrou com um habeas corpus no Tribunal de Justiça da Paraíba para solicitar a revogação da prisão preventiva. Os advogados alegam que a investigação sobre o caso tem raízes desde 2020, o que, segundo eles, não justifica a manutenção da prisão neste momento. “Entendemos que os fatos já vinham sendo apurados há algum tempo e nunca foi vista nenhuma irregularidade pelo Ministério Público”, afirmou o advogado Sean Abib, um dos integrantes da equipe de defesa do influenciador. Entenda o caso A prisão foi determinada pelo juiz Antonio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara de Bayeux (PB). A justificativa foi o risco de destruição de provas e ocultação de valores financeiros relacionados às ações de exploração sexual infantil.