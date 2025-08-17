No Altas Horas, Felca fala sobre repercussão de vídeo mostrando adultização de crianças

No Altas Horas, Felca fala sobre repercussão de vídeo mostrando adultização de criançasInfluenciador publicou vídeo mostrando perfis que faziam postagens de vídeos de adolescentes em danças sensuais
O criador de conteúdo para a internet Felipe Bressanim Pereira, o Felca, detalhou sua trajetória na internet e sobre como está lidando com a repercussão de seu vídeo falando sobre a adultização de crianças. O conteúdo tem mais de 44 milhões de visualizações e resultou na prisão de Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente.
Durante participação no programa “Altas Horas”, da TV Globo, Felca disse que começou a produzir conteúdo para as redes sociais aos 12 anos. Ele relembra que foi repreendido pelos pais e reconhece que eles estavam certos à época. "Hoje, quando olho para trás, entendo muito bem e eu agradeço aos meus pais", disse.
Reforçou também a necessidade de os adultos terem cuidado com os vídeos de crianças postados na internet, pois até os mais simples podem atrair a atenção de pedófilos. "Se você não sente uma indignação, você não é ser humano", afirmou.
O youtuber destacou a necessidade de denunciar conteúdos nocivos às crianças e de que acompanhar os pequenos quando estiverem navegando na internet. "É muito fácil a criança sair de uma animação divertida para um conteúdo não apropriado. É muito fácil isso acontecer, é um movimento que acontece muitas vezes", alertou.
Felca se tornou um dos nomes mais comentados nos últimos dias após publicar, no dia 6 de agosto, um vídeo mostrando a adultização de crianças. Desde 2020, Hytalo usava suas redes sociais para publicar vídeos de adolescentes, que chamava de “filhos” ou de a “Turma do Hytalo”, em danças sensuais.
De acordo com Felca, ele levou quase um ano para realizar as pesquisas sobre a adultização de crianças. Apesar da repercussão de seu vídeo e dos desdobramentos positivos, o influenciador relata estar recebendo ameaças através das redes sociais. "Quem tem que ter medo são eles [os pedófilos], não a pessoa que está denunciando", concluiu.
O vídeo de Felca, mostrando a adultização de crianças, tem tido muita repercussão no Brasil. Publicado no dia 6, a publicação alcançou 20 milhões de visualizações em 24 horas. Até o fechamento dessa matéria, mais de 44 milhões de pessoas já assistiram ao vídeo.
No dia 8, a conta de Hytalo Santos no Instagram foi desativada. O Ministério Público Federal (MPF) negou que o bloqueio tenha ocorrido por seu intermédio, mas pediu que a medida fosse ampliada para as outras redes de Hytalo. No mesmo dia, o MPF pediu ainda que as contas de Kamyla Santos, a Kamylinha, influenciadora menor de idade e associada a Hytalo, fossem bloqueadas por promover apostas ilegais.
Em 10 de agosto, Hugo Motta (Republicanos), presidente da Câmara dos Deputados, prometeu pautar projetos de lei sobre proteção de crianças na internet.
Na segunda-feira, 11, o Ministério Público da Paraíba abriu uma Ação Civil Pública, pedindo o bloqueio de todas as redes sociais de Hytalo, bem como a desmonetização do conteúdo já publicado.
Na mesma data, o advogado de Felca informou que o influenciador começou a andar de carro blindado, após receber ameaças de morte.
De acordo com o Disque 100, após a publicação do vídeo de Felca, o número de denúncias de exploração sexual de crianças dobrou.