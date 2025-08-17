No Altas Horas, Felca fala sobre repercussão de vídeo mostrando adultização de crianças

No Altas Horas, Felca comenta pela 1ª vez vídeo que denuncia adultização na internet: 'criança não deve produzir conteúdo' / Crédito: TV Globo / Evelyn Costa

O criador de conteúdo para a internet Felipe Bressanim Pereira, o Felca, detalhou sua trajetória na internet e sobre como está lidando com a repercussão de seu vídeo falando sobre a adultização de crianças. O conteúdo tem mais de 44 milhões de visualizações e resultou na prisão de Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente.

Durante participação no programa “Altas Horas”, da TV Globo, Felca disse que começou a produzir conteúdo para as redes sociais aos 12 anos. Ele relembra que foi repreendido pelos pais e reconhece que eles estavam certos à época. "Hoje, quando olho para trás, entendo muito bem e eu agradeço aos meus pais", disse.



De acordo com Felca, ele levou quase um ano para realizar as pesquisas sobre a adultização de crianças. Apesar da repercussão de seu vídeo e dos desdobramentos positivos, o influenciador relata estar recebendo ameaças através das redes sociais. "Quem tem que ter medo são eles [os pedófilos], não a pessoa que está denunciando", concluiu.

O vídeo de Felca, mostrando a adultização de crianças, tem tido muita repercussão no Brasil. Publicado no dia 6, a publicação alcançou 20 milhões de visualizações em 24 horas. Até o fechamento dessa matéria, mais de 44 milhões de pessoas já assistiram ao vídeo.



No dia 8, a conta de Hytalo Santos no Instagram foi desativada. O Ministério Público Federal (MPF) negou que o bloqueio tenha ocorrido por seu intermédio, mas pediu que a medida fosse ampliada para as outras redes de Hytalo. No mesmo dia, o MPF pediu ainda que as contas de Kamyla Santos, a Kamylinha, influenciadora menor de idade e associada a Hytalo, fossem bloqueadas por promover apostas ilegais.

Em 10 de agosto, Hugo Motta (Republicanos), presidente da Câmara dos Deputados, prometeu pautar projetos de lei sobre proteção de crianças na internet.

