Prédios utilizados por traficantes cearenses do CV na Rocinha são demolidos no Rio

Estruturas possuíam acabamento de alto padrão, com piscina, área gourmet e vista panorâmica para o mar. Locais eram utilizados para refúgio dos criminosos, que foram alvo de uma operação das policiais do Ceará do estado carioca no último dia 31 de maio

As estruturas irregulares estavam localizadas na região da Dioneia, onde os criminosos estavam escondidos e que chegou a ser apontada como a “República do Ceará”.

Três prédios que eram utilizados por traficantes cearenses da facção criminosa Comando Vermelho (CV), na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, foram demolidos, no início da manhã desta quinta-feira, 26.

Conforme o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPJE), os cálculos feitos por engenheiros da Prefeitura do Rio estimam que as obras, realizadas sem licença ou autorização municipal, custaram cerca de R$ 6 milhões aos responsáveis.

Alguns prédios possuíam acabamento de alto padrão, com piscina, área gourmet e vista panorâmica para o mar. Dentro de alguns imóveis, também foram encontradas geladeiras abastecidas com cervejas e passagens secretas, que levavam à mata.

As demolições foram realizadas por meio do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (Gaema) e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), em parceria com a Secretaria de Ordem Pública do Município (Seop).

Também contou com apoio da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE) e da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

De acordo com o procurador-geral de Justiça do Ceará, Haley Carvalho, a operação que resultou na demolição dos imóveis irregulares usados como esconderijo do traficante cearense na Rocinha fazem parte também da união entre os órgãos públicos.