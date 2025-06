Membros do CV são presos por tráfico, homicídios e expulsão de comerciantes em Maracanaú

Dois membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos suspeitos dos crimes de tráfico de drogas, homicídios e expulsão de comerciantes em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

As capturas ocorreram neste sábado, 14, nos bairros Mucunã e Luzardo Viana durante a quarta fase da operação Nocaute, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão, sendo que três já estavam reclusos no sistema prisional do Estado.