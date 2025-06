Elmano rebate governador do Rio sobre vazamento de informações em operação: "Apresente os indícios"

Imagem de apoio ilustrativo. Governador Elmano de Freitas rebate acusações do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro / Crédito: FÁBIO LIMA

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), rebateu a declaração do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), sobre acusações de possíveis vazamentos de informações acerca de uma operação na Rocinha, no Rio de Janeiro, para prender traficantes cearenses na região. “Já que ele disse que tem vazamento, ele apresente os indícios”, disse o chefe do Executivo. O governador ainda ressaltou que espera dos governantes responsabilidade durante ações integradas. “Eu jamais vou dizer que houve um vazamento de informação da polícia do Rio de Janeiro se eu não tiver indício muito claro para apresentar o governador do Rio de Janeiro”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A fala foi durante coletiva de imprensa para entrega de um novo lote de aparelhos recuperados pelo programa “Meu Celular”, na manhã desta sexta-feira, 13, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), no bairro Aeroporto, em Fortaleza. LEIA MAIS | Prisão durante eleição de 2024 desencadeou delação que indicou localização de cearenses chefes do CV na Rocinha No último dia 31 de maio, uma operação integrada das Forças de Segurança do Ceará e do Rio de Janeiro buscou prender 29 traficantes cearenses da facção criminosa Comando Vermelho (CV) instalados na comunidade da Rocinha. Apenas uma pessoa foi presa e cerca de 400 criminosos fugiram pela mata da Floresta da Tijuca. A acusação do governador Cláudio Castro aconteceu no dia 5 de junho à imprensa carioca. O gestor afirmou que se houve vazamento de informações na operação deflagrada, essa disseminação indevida partiu da Polícia do Ceará.

“Essa é uma operação do Ceará. Se houve, com certeza, foi do pessoal da Polícia de lá. Daqui, a gente tem a tranquilidade de ter nossos dados muito bem compartimentados”, disse Castro. Criminosos fugiram para mata com roupas de camuflagem, mochilas e fuzis Durante a operação, os criminosos fugiram com roupas de camuflagem, mochilas e fuzis durante uma operação na Rocinha. Vídeo feito por um drone do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) mostrou os suspeitos andando em grupo em um trecho da mata da Floresta da Tijuca. As imagens foram divulgadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) no último dia 3 de junho. O subprocurador-geral de Justiça Jurídico do MPCE, Plácido Rios, disse que, conforme as autoridades policiais do Rio de Janeiro, os criminosos entraram preparados para ficar de um a quatro dias na região, dependendo do que eles iriam enfrentar e da repressão que ocorreria.