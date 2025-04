Duas pessoas são resgatadas de condição análogas a escravidão em MG

Vítimas sofriam violências diversas e foram alvos de um esquema que atraia pessoas da comunidade LGBTQIAPN+; uma delas teve a pele tatuada com as iniciais dos patrões

Um homem homossexual e uma mulher transgênero, naturais do Uruguai, foram resgatados de condições análogas à escravidão em Minas Gerais , no início deste mês de abril.

Modus operandi foi descoberto após uma denúncia feita ao canal Disque 100 indicar “sinais de trabalho forçado, cárcere privado, exploração sexual e violência física e psicológica” no município de Planura.

Por meio das redes sociais, eles faziam falsas promessas de moradia, trabalho e acolhimento, estabelecendo vínculos de confiança com as vítimas para depois abusar delas.

Segundo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), empregadores costumavam abordar pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e afetiva, principalmente da comunidade LGBTQIAPN+.

O MTE coordenou a partir disso uma fiscalização até o imóvel, entre os dias 8 e 15 de abril, contando com a participação do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Polícia Federal (PF), entre outros.

Uma das vítimas foi tatuada com as iniciais dos patrões



Durante a fiscalização as duas vítimas foram encontradas. Ambas foram traficadas para a região e submetidas a jornadas exaustivas de trabalho, sem remuneração e em condições precárias de moradia.

Um dos resgatados é um homem homossexual que, atraído por promessas falsas de melhoria de vida, estava sendo mantido no local por aproximadamente nove anos como empregado doméstico.