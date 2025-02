Homem é resgatado após três anos de trabalho análogo à escravidão em um sítio no Cariri

Auditores fiscais da Superintendência Regional do Trabalho do Ceará resgataram um homem que trabalhava em condições análogas à escravidão no Cariri, no Ceará / Crédito: Superintendência Regional do Trabalho do Ceará (SRT- CE)

Um homem que vivia em condições análogas à escravidão - em um sítio situado no Cariri, no Ceará - foi resgatado pelos auditores fiscais da Superintendência Regional do Trabalho do Ceará (SRT- CE), em ação conjunta com a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho. De acordo com os auditores, ele trabalhava, praticamente, em troca de moradia e de alimentação.

Conforme a SRT-CE, a jornada de trabalho dele era exaustiva, iniciava às 6 horas da manhã para cuidar do gado e finalizava por volta das 18 horas, de domingo a domingo.

O empregado trabalhava sem direito a desfrutar de férias nem receber o adicional salarial de 13°, garantidos pela legislação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O trabalhador era eventualmente remunerado por pequenos valores. Durante o resgate, ocorrido no último dia 10 deste mês, os auditores constataram que o empregado trabalhava há três anos no local sem carteira assinada e não recebia salários. Ele ficava alojado em um cômodo sem qualquer higiene e que também servia de depósito.