Mulher é resgatada após viver 28 anos em situação análoga à escravidão

Uma trabalhadora doméstica, negra, de 61 anos, foi resgatada em 2 de dezembro de uma situação análoga à escravidão da casa de uma vereadora em Além Paraíba, Minas Gerais. Segundo investigações, ela estava há 28 anos trabalhando para a família. Durante esse período, ela não recebia salários, férias ou 13º salário. Embora sua carteira de trabalho tenha sido assinada em 2009, ela foi falsamente dispensada em 2015, pouco antes da entrada em vigor da Lei das Domésticas, que ampliou os direitos da categoria.

A mulher também trabalhava como cuidadora de um de seus patrões que era idoso. A operação foi conduzida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Polícia Federal (PF).

Trabalhadora doméstica não possuía acesso à saúde A vítima não tinha um quarto próprio e estava sendo obrigada a dormir no quarto do patrão, para manter as atividades de cuidadora caso ele se sentisse mal. Ela possuía somente algumas peças de roupas doadas pela vereadora, produtos de higiene, um cobertor e um espelho. A funcionária, que não sabe ler nem escrever, é da zona rural de Leopoldina (MG). Conforme a investigação, ela também sofre de surdez unilateral, porém nunca recebeu qualquer assistência para lidar com sua deficiência. Ela não conseguiu lembrar quando foi a última vez que passou por uma consulta médica, que consistia em uma avaliação clínica básica, pelo irmão da vereadora, segundo a coluna de Leonardo Sakamoto no Uol.

Nas poucas vezes em que ela visitou a família, a empregadora oferecia algum dinheiro. Dessa forma, os parentes acreditavam que a vida estava bem. LEIA TAMBÉM | Onze cearenses são resgatados em condições de trabalho análogas à escravidão em Goiás Vereadora disse que vítima era “membro da família” De acordo com a coluna de Leonardo Sakamoto no Uol, a vereadora que era a empregadora da vítima se tratava de Simone Rezende Rodrigues (União Brasil), que está no seu terceiro mandato.

A vítima relatou que a empregadora dizia que dinheiro de sua remuneração estava guardado em um banco, mas ela não sabia qual era, não tinha cartão e nem sabia o valor. A vereadora, no entanto, alegou que pagava a mulher apenas com dinheiro físico e disse que não havia conta no banco no nome dela. Simone também negou a prática de exploração e afirmou que a empregada era tratada como um "membro da família". Vítima de escravidão não tinha salário, férias e nem conseguiria se aposentar A vítima trabalhava para a família desde 1996, permanecendo sem registro em carteira até 2009. Mesmo com a formalização naquele ano, passou todo o período sem direito a férias e salários.