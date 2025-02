Migrante vietnamita denuncia 'escravidão moderna' em plantação de maconha na Inglaterra

Caroline TAÏX com Tran THI MINH HA em Hanoi

Os imigrantes vietnamitas estão entre os mais numerosos a cruzar o Canal da Mancha de forma irregular, atrás de afegãos e iranianos. O Ministério do Interior britânico registrou 3.307 pessoas procedentes deste país asiático entre janeiro e setembro de 2024.

Xuan se "afogava" com a cannabis. Dia e noite, trancado e sozinho, esse migrante vietnamita era explorado em uma plantação na Inglaterra sob a ameaça de ser morto por traficantes se a colheita não fosse boa.

No entanto, também estão entre os mais expostos ao trabalho forçado. Quase 1.000 vietnamitas foram supostamente vítimas de escravidão moderna em 2023, de acordo com números reportados às autoridades britânicas.

"Quando investi no mercado imobiliário, perdi muito dinheiro", disse ele à AFP, usando um pseudônimo por questões de segurança.

Para James Fookes, da ONG Anti-Slavery International, eles representam apenas "a ponta do iceberg" de um tráfico humano "bem funcional" entre o Vietnã e o Reino Unido.

Descoberto pela polícia, ele foi internado em um centro para solicitantes de asilo e depois foi morar com um sobrinho em Londres.

Xuan voou para a Rússia, depois para os Países Baixos, depois pegou um trem para a França e então cruzou o Canal da Mancha, escondido em um caminhão, com cerca de outras dez pessoas, a maioria vietnamitas.

Incapaz de pagar suas dívidas com o que ele descreve como "gangsters", em 2015 ele recebeu uma oferta para vender seus órgãos ou ir trabalhar no Reino Unido.

Em 2016, quando estava saindo de uma delegacia, onde era obrigado a se apresentar regularmente, dois indivíduos desconhecidos o forçaram a entrar em um carro e o obrigaram a falar ao telefone.

"Um vietnamita me disse no telefone para ouvir aqueles dois homens, caso contrário eles me matariam", explica Xuan.

- "Aterrorizado" -