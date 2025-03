Indígenas são resgatados de trabalho escravo no interior paulista

35 indígenas da aldeia de Amambaí, no Mato Grosso do Sul, foram resgatados de um trabalho análogo à escravidão no interior de São Paulo / Crédito: Divulgação/MPT

Uma força-tarefa federal resgatou 35 indígenas da aldeia de Amambaí, em Mato Grosso do Sul, que trabalhavam em condições análogas à escravidão na apanha de frango em Pedreira, no interior de São Paulo. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Além de enfrentarem condições degradantes de alojamento, os trabalhadores eram obrigados a beber a mesma água consumida pelos animais.

Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), os indígenas chegaram à cidade há 15 dias e passaram a trabalhar de maneira informal, sem registro em carteira, exame médico admissional ou fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs). Além do MPT, participaram da força-tarefa o Ministério do Trabalho e Emprego, a Defensoria Pública da União (DPU) e a Polícia Federal.

Indígenas são resgatados de trabalho escravo: depoimentos relatam o sofrimento De acordo com os depoimentos coletados, os trabalhadores atuavam diariamente em diferentes propriedades rurais, sem acesso a banheiros ou áreas de vivência. Eles relataram que eram obrigados a se alimentar sentados no chão e a beber água do aviário, a mesma consumida pelas galinhas.

“A alimentação também era precária: os trabalhadores estavam se alimentando apenas de arroz”, informou o Ministério Público do Trabalho em nota oficial.

O MPT também apurou que os 35 indígenas eram alojados em uma casa com apenas três dormitórios, um chuveiro e dois vasos sanitários. “Por falta de espaço nos quartos, parte deles dormia nas varandas, expostos ao frio e à chuva, na garagem, onde havia baratas e percevejos, no corredor da casa ou até mesmo na cozinha, junto ao botijão de gás”, acrescenta o relatório. Indígenas são resgatados de trabalho escravo: empresa culpada

A empresa responsável pela contratação dos trabalhadores tem sede em Mato Grosso do Sul e presta serviços para um grande frigorífico do interior paulista.