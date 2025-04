Quando será o próximo feriado de 2025? Veja calendário

Ainda há sete feriados nacionais este ano e alguns pontos facultativos para ficar de olho. Confira a seguir quando acontece o próximo e veja o calendário completo com as folgas restantes para 2025.

Após quatro dias de descanso com os feriados da Sexta-feira Santa e de Tiradentes , muitos se perguntam quando será a próxima folga. O próximo feriado será em maio, em uma quinta-feira e alguns lugares podem optar por emendar o descanso com o fim de semana.

No mês de junho não há feriados nacionais. Corpus Christi, que cairá em 19 de junho em 2025, não é feriado - como muitos pensam. A data é um ponto facultativo.

Abril não tem mais feriados restantes e o próximo feriado nacional será no dia 1° de maio, Dia do Trabalho .

Feriados de maio em 2025

1º de maio (quinta-feira): Dia do Trabalho - Feriado nacional

Feriados de junho em 2025

19 de junho (quinta-feira): Corpus Christi - Ponto facultativo

Feriados de agosto em 2025

15 de agosto (sexta-feira): Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza - Feriado municipal

Feriados de setembro em 2025

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil - Feriado nacional

Feriados de outubro em 2025

12 de outubro (domingo): Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil - Feriado nacional



28 de outubro (terça-feira): Dia do Servidor Público - Ponto facultativo

Feriados de novembro em 2025

2 de novembro (domingo): Dia de Finados - Feriado nacional



15 de novembro (sábado): Proclamação da República - Feriado nacional



20 de novembro (quinta-feira): Dia da Consciência Negra - Feriado nacional

Feriados de dezembro em 2025

24 de dezembro (quarta-feira) - Véspera de Natal - Ponto facultativo (após as 14 horas)



25 de dezembro (quinta-feira): Natal - Feriado nacional



31 de dezembro (quarta-feira) - Véspera de Ano-Novo - Ponto facultativo (após as 14 horas)

Ponto facultativo: como funciona?



Os pontos facultativos são comuns em datas específicas, como vésperas de feriados prolongados, datas religiosas ou eventos regionais.

Funcionários públicos são dispensados do serviço sem prejuízo da remuneração em feriados facultativos. No caso do setor privado, a decisão de dar folga ou não aos funcionários em dias de ponto facultativo cabe aos empregadores.