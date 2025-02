10 dicas para curtir os feriados de 2025 sem se endividar

Com planejamento financeiro e decisões estratégicas é possível aproveitar os dias de descanso sem dor de cabeça

Os feriados são ideais para recarregar as energias e renovar a motivação. Com os dias livres de 2025 se aproximando, é comum começar a planejar viagens e passeios. O problema é que, no entusiasmo de aproveitar o período, algumas pessoas se esquecem de um ponto fundamental: o planejamento financeiro.

A estratégia é indispensável e ajuda a equilibrar o tempo de folga com as responsabilidades, como explica Paco Fazito, especialista em finanças pessoais. “Os feriados são momentos de lazer e descanso, mas é essencial lembrar que a vida continua depois deles. Aproveitar com consciência financeira é a chave para evitar arrependimentos e garantir que o descanso não vire dor de cabeça”, afirma.