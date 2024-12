31 de dezembro é feriado ou ponto facultativo? Saiba quem folga

No Réveillon, o feriado oficial é somente no dia 1º de janeiro, celebrado o dia da Confraternização Universal. Já o dia 31 de dezembro é considerado ponto facultativo após às 14h .

Na segunda quinzena de dezembro, muitas pessoas estão de recesso de seus trabalhos. No entanto, para quem trabalha, nem todos os dias são oficialmente feriados.

Confira a seguir, o que diz a lei sobre o feriado no dia 31 de dezembro.

De acordo com a legislação, o dia 31 de dezembro não é considerado feriado, e sim ponto facultativo após às 14 horas. Ou seja, o empregador pode ou não dar folga aos funcionários . A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não tem artigos que se referem a este tipo de recesso, deixando a cargo dos empregadores.

Os pontos facultativos são comuns em datas específicas, como vésperas de feriados prolongados, datas religiosas ou eventos regionais.



Funcionários públicos são dispensados do serviço sem prejuízo da remuneração em feriados facultativos. No caso do setor privado, a decisão de dar folga ou não aos funcionários em dias de ponto facultativo cabe aos empregadores.