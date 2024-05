Tiradentes: o que aconteceu no dia 21 de abril?

A data 21 de abril é conhecida como o Dia de Tiradentes, mas você sabe qual a origem e o significado do feriado? Conheça a história do inconfidente mineiro

A Inconfidência Mineira visou combater as autoridades coloniais portuguesas. O movimento foi organizado pela elite mineradora de Minas Gerais, que estava insatisfeita com a alta cobrança de impostos da Coroa portuguesa, sobre principalmente o ouro.

Xavier teve uma participação importante na Inconfidência Mineira, que perdurou entre os anos de 1789 a 1792 e ficou conhecida como o primeiro movimento republicano no Brasil.

O dia 21 de abril é feriado nacional no Brasil, sendo lembrado como Dia de Tiradentes. A data faz referência à morte do militar Joaquim José da Silva Xavier.

Tiradentes foi um dos principais líderes da rebelião, pois além de ser um defensor das ideias iluministas, havia sido prejudicado com a gestão do Visconde de Barbacena, o então governador da capitania de Minas Gerais.

No entanto, a rebelião não chegou a acontecer, pois um colaboracionista denunciou o movimento em troca do perdão das dívidas que ele havia acumulado com o fisco da Coroa portuguesa. Foi Joaquim Silvério dos Reis quem revelou o local onde Tiradentes se escondia.