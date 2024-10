Consciência Negra: pela 1ª vez, 20 de novembro é feriado em todo o Brasil; entenda

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, honra Zumbi dos Palmares e a luta pela liberdade e a igualdade no Brasil

Símbolo da resistência e da representatividade dos antepassados negros, o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, tornou-se feriado nacional em 2024. A data é marcada por um histórico de lutas e conquistas, e, até 2023, era feriado em apenas seis estados e, aproximadamente, 1.200 cidades brasileiras.

O dia 20 de novembro foi escolhido em referência à morte de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do Brasil, Palmares, localizado no atual estado de Alagoas. Zumbi foi executado nesse dia em 1695, e sua trajetória tornou-se símbolo de resistência contra a escravidão.