"Melhor banho da minha vida", diz idosa ao entrar no mar pela 1ª vez aos 99 anos

Prestes a completar 100 anos, a gaúcha Walterlina Porto da Silva, superou o medo e realizou um antigo sonho de tomar um banho de mar. Acostumada a apenas molhar a ponta dos pés, ela tomou coragem e decidiu viver essa experiência na última quinta-feira, 6, em Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul.

"Foi o melhor banho da minha vida. Não chorei porque a água bateu no rosto e levou as lágrimas embora. Quando entrei, fiquei com medo. Antes, só molhava os pés. Mas, desta vez, fui indo, a água foi subindo. Aí, veio uma onda e me lavou inteira. Foi uma emoção enorme", descreveu a idosa, em entrevista ao g1 Rio Grande do Sul.