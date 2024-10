Veículos perdidos na enchente são retirados do Rio Taquari, no Rio Grande do Sul

A remoção ocorreu após a operação de abertura das comportas de uma barragem na cidade de Bom Retiro do Sul, medida que ocasionou a redução do nível do rio em 2 metros

Dois carros e um ônibus foram retirados do rio Taquari, no Rio Grande do Sul, após operação de abertura das comportas de uma barragem na cidade de Bom Retiro do Sul, medida que ocasionou a redução do nível do rio em 2 metros.

Os carros foram perdidos nas enchentes que ocorreram no estado em maio. De acordo com informações apuradas pelo portal G1, a retirada dos veículos, que foi realizada com a ajuda de guindastes, ocorreu neste sábado, 19.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, a situação de cada automóvel será analisada para que seja decidido seus destinos, informou o diretor técnico do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Fábio Pinheiro dos Santos, ao portal. Ele explica que a primeira etapa é “retirar esse veículo e separar para ver a procedência dele”.