Férias no Ceará: onde se divertir com as crianças na praia

Nesses espaços, há diversos "rolês” que podem ser feitos nas orlas do nosso território, desde barracas de praia com espaços de diversão para crianças a passeios à beira-mar, esportes aquáticos e polos gastronômicos na região praiana do Ceará.

Popular entre turistas, a Feirinha da Beira Mar é um polo econômico e cultural com mais de 8 mil metros quadrados de área totalmente urbanizada no calçadão da praia. Nos 707 boxes os visitantes encontram artigos de moda, artesanatos e produtos regionais.

Existem várias formas de aproveitar os três quilômetros de extensão do calçadão e do entorno da Beira Mar de Fortaleza. O ciclismo está entre as atividades favoritas dos frequentadores. Para quem não tem bicicleta, vale alugar gratuitamente nos pontos do Bicicletar.

Endereço: Av. Beira Mar - Praia de Iracema, Fortaleza



FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-06-2024: Novas formas de lazer na Praia de Iracema e Beira Mar. Na foto, locais de aluguel de patins, patinetes e bicicletas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Trem da Alegria

Quando o sol baixa, outra tradição colore a avenida: o Trem da Fantasia. A opção de entretenimento diverte as crianças, queinteragem com personagens de desenhos e super-heróis enquanto passeiam pelas ruas de Fortaleza. O embarque também é no calçadão da Beira Mar.

Redes sociais: @tremdafantasiafortalezaoficial

@tremdafantasiafortalezaoficial Endereço: Em frente ao Beira Mar Grill (Av. Beira Mar, 3127 - Meireles, Fortaleza)

Vila Azul do Mar

Os visitantes do Beach Park se deparam, logo na chegada, com a Vila Azul do Mar, local aberto ao público e gratuito que caiu no gosto do público por sua estrutura atrativa com música, gastronomia e programações ao vivo, para toda a família.

O espaço tem como destaques a Praça da Fofura, Click Beach, Vila da Turma e diversas opções de lazer e entretenimento para crianças, como um carrossel de estilo clássico. Pra quem gosta de levar uma lembrancinha para casa, não faltam opções de marcas e itens artesanais.

Redes sociais: @vilaazuldomar

@vilaazuldomar Endereço: Vila dentro do Beach Park - Rua, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz

Vila dentro do Beach Park - Rua, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz Funcionamento: sexta a terça-feira, das 9h - 22h

sexta a terça-feira, das 9h - 22h Mais informações: beachpark.com.br/vilaazuldomar

Kaykaeria

O quiosque fica na Beira Mar de Fortaleza, pé na areia. É possível alugar equipamentos e ter aulas de stand up paddle, caiaque e canoa havaiana. Além disso, a organização realiza competição entre alunos e frequentadores do espaço, com parcerias importantes de projetos socioeducativos da Capital. A sugestão é alugar a canoa havaiana para assistir ao nascer ou pôr do sol junto com família ou amigos.