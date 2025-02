Fortaleza tem mar próprio para banho em apenas 12 trechos neste fim de semana

No setor Leste da Capital, há seis trechos próprios, nas praias do Futuro, Abreulândia, Sabiaguaba, Caça e Pesca e Titanzinho. Ao todo, 33 trechos são monitorados

Os técnicos da Geamo seguem os critérios de balneabilidade descritos na Resolução Conama Nº 274, de 29/11/2000. O documento está disponível no site e no aplicativo da autarquia.

Segundo dados emitidos pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), Fortaleza conta com apenas 12 trechos próprios para banho neste fim de semana. Outros 21 pontos de mar da Capital não são indicados para banho. O boletim é elaborado pela equipe da Gerência de Análise e Monitoramento (Geamo) da Semace.

No setor Leste da Capital, há seis trechos próprios, nas praias do Futuro, Abreulândia, Sabiaguaba, Caça e Pesca e Titanzinho.

O setor Centro é banhado pelas águas das praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, conta com cinco trechos adequados. Já o setor Oeste, que compreende as praias da Leste, da Colônia, do Pirambu e da Barra do Ceará, tem apenas um trecho adequado para banho da população. Veja quais são:

Leste

Praia do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

Praia do Futuro - Na altura da Av. Carlos Jereissati

Praia do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brigido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01

Praia do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares

Praia do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I

Praia da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos

Centro

Praia do Meireles - Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar

Praia do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

Praia do Meireles - Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro

Praia de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho

Praia de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior