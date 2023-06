Acessibilidade: pessoas com deficiência visual passeiam de canoa na Praia de Iracema

A Praia de Iracema é um dos pontos turísticos mais visitados de Fortaleza. As pessoas com deficiência visual, no entanto, enfrentam um série de dificuldades para acessar o local. Diante disso, o projeto Praia Acessível, da Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor), promoveu uma ação na manhã desta quarta-feira, 7, em conjunto com o Instituto de Cegos do Ceará, para viabilizar o acesso desse grupo ao mar.

“[Muitas] pessoas com problemas de visão se acham impossibilitadas das coisas, mas elas precisam se movimentar. Às vezes a pessoa fica desanimada. Tem muita gente, como no meu caso, que perde a visão [na vida] adulta. Quando a gente nasce enxergando e fica dessa maneira, ficamos preocupados, fica difícil de aceitar”, diz Fernando Jacó, 46, aluno do Instituto de Cegos do Ceará.

“Com a companhia desse pessoal e desses profissionais, a gente se sente outra pessoa. A gente se sente útil”, ressalta Fernando. “A sensação de estar no mar é muito boa, é ótimo para a [nossa] vida.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Ave maria, tô morto de animado. Tô gostando do ambiente, muito tranquilo. Tá ótimo”, diz Raimundo Benedito da Silva, 68, que também é aluno do Instituto de Cegos do Ceará, onde pratica yoga há cerca de três anos. “Eu tenho seis anos de visão perdida, sabe? Antes, eu praticava muitas [atividades]: praia, bicicleta, cavalo, eu fazia de tudo.”

Mais de 10 mil banhos de mar assistidos foram realizados em Fortaleza desde 2016, de acordo com o secretário municipal do Turismo, Alexandre Pereira: “Muitas pessoas com deficiências neuromotoras, que jamais imaginaram poder tomar um banho de mar, estão vindo”. Ele também afirma que a pasta está em busca de parcerias para ampliar o projeto para um outro ponto da Beira-Mar.

No mês de maio as barracas da Praia do Futuro passaram por readequações para deixar os espaços mais inclusivos para Pessoas Com Deficiência (PCDs). A secretaria, no entanto, não tem planos de levar o projeto para o local. “O Praia Acessível precisa em um local com águas calmas. A Praia do Futuro tem um mar muito agitado, é um mar de ondas”, diz o secretário.

A edição desta quarta-feira, 7, contou com um parceria com o Centro Universitário UniFanor Wyden, que ofereceu enfermeiras e psicólogas para os participantes. Funciona, basicamente, como dois serviços em um: a pessoa vai à praia praticar uma atividade física e também acaba recebendo um atendimento de saúde.

“Quando a gente trata de inclusão, a gente sabe que existe uma escassez de serviços para essas pessoas. Então, a gente aproveita um momento de entretenimento, de praia para levar um pouco mais de saúde e informação”, diz Thiago Duch, Pró-Reitor de Pesquisa e Extensão da UniFanor.

O projeto Praia Acessível existe desde 2016 e busca viabilizar o acesso de pessoas com deficiência ao mar. Para isso, a iniciativa disponibiliza sete cadeiras adequadas para banho — as cadeiras anfíbias —, uma equipe composta por três bombeiros militares, dois guardas vidas da Guarda Municipal de Fortaleza e três servidores da Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor).

Praia Acessível levou pessoas cegas para passear de canoa na Praia de Iracema nesta terça-feira, 7 Crédito: Samuel Setubal

Serviço

Dias de funcionamento: de terça-feira a sábado

Horário: 9 às 12 horas

Local: Praia de Iracema, próximo ao Centro Cultural Belchior

Agendamento para o banho de mar assistido: pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (85) 3257.1000