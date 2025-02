Tragédia: o que se sabe sobre o desabamento de igreja no Pelourinho

Uma jovem de 26 anos morreu e mais cinco pessoas ficaram feridas. Há registro de uma carta denunciando problemas estruturais dois dias antes do ocorrido

Há registro de uma carta denunciando problemas estruturais na segunda-feira, 3. Para isso, já estava agendada a visitação de uma equipe técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ( Iphan ) nesta quinta, 6, mas o acidente aconteceu antes da visita. Agora o prédio está interditado .

O desabamento de uma parte do teto central da Igreja São Francisco de Assis , no Pelourinho, deixou uma jovem de 26 anos morta e mais cinco feridos na tarde de quarta-feira, 5. A tragédia, que aconteceu em um dos cartões-postais de Salvador (BA), causou comoção, mas também deixou dúvidas .

O desabamento aconteceu entre 14h30min e 15 horas. A igreja era aberta para visitação e interesse de muitos turistas. A entrada custa R$ 10. Segundo guias que estavam no local, no momento do acidente, houve um estrondo que assustou quem passava pela região.

“Parecia que tinham soltado uma bomba no lugar. Quando eu saí para ver, só tinha poeira bem amarronzada, por conta do barro. Teve também muito desespero, porque a entrada para a igreja é pela lateral. Então, o desespero foi porque as pessoas queriam sair e as portas estavam fechadas”, diz.

Uma comerciante do Pelourinho, que preferiu não se identificar, disse que o barulho no momento do acidente se assemelhava ao estouro de uma bomba.

Conforme informado pela Polícia Civil da Bahia, de acordo com as autoridades, eles sofreram apenas ferimentos leves e não correm risco de morte . O teto atingiu quem estava na área dos bancos, bem no centro do templo.

Os outros cinco feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) e pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados para uma unidade de saúde local.

Ao todo, seis pessoas foram feridas. Uma delas, a turista paulista Giulia Panchoni Righetto , de 26 anos, morreu no local. A informação inicial é a de que Giulia estava na igreja com três amigos e foi um deles que acabou reconhecendo o corpo da vítima.

O local foi isolado e equipes estão fazendo avaliações e análises. As circunstâncias ainda estão sendo investigadas.

"A primeira suspeita que nós temos é o tempo, a idade e a manutenção. Efetivamente, não era algo que se apresentava com nenhum tipo de indício. Não era um risco iminente", disse.

De acordo com Sosthenes Macêdo , diretor da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a suspeita é de que o desabamento tenha sido causado por falta de manutenção .

O imóvel é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), órgão responsável pelo acompanhamento de prédios históricos, e pertence à Ordem Primeira de São Francisco.

Segundo Hermano Queiroz, superintendente do Iphan na Bahia, há um conjunto de fatores que permeiam o desabamento, assim como a preservação do templo era uma "responsabilidade compartilhada".

Já a igreja não se pronunciou abertamente sobre as questões técnicas da situação.

Quais os problemas na estrutura?

Uma dilatação no forro do teto da Igreja São Francisco de Assis já tinha sido notada pelo frade Pedro Júnior Freitas da Silva, guardião e diretor do templo, e alertada ao Iphan na última segunda-feira.

No documento, que o Correio teve acesso, o frade pediu uma visita técnica do instituto para verificar o problema identificado no local e enviou uma imagem mostrando o estado do forro.

Uma ordem de serviço para a reforça da igreja foi assinada há quatro meses. O investimento para a restauração do espaço teve o valor de R$ 1,2 milhão. O montante seria aplicado na elaboração do projeto de restauração e preservação do imóvel.

Como está a igreja agora?

Visão lateral da área central da Igreja São Francisco de Assis, na Bahia, após o desabamento Crédito: Reprodução/Defesa Civil da Bahia

O que acontece a partir do acidente?

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará a morte da turista Giulia Panchoni Righetto. Segundo a polícia, guias foram expedidas para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), e os laudos periciais serão essenciais para esclarecer as causas do acidente.

O templo está interditado pela Codesal e equipes do Iphan também realizam uma visita técnica para entender com detalhes o que aconteceu.

Qual a importância da igreja?

A Igreja de São Francisco de Assis, que faz parte do Complexo Franciscano do Pelourinho, conta com 800 quilos de ouro e cerca de 30 mil peças de azulejaria. Ela é um dos cartões postais de Salvador e símbolo da riqueza arquitetônica da cidade.

O espaço sagrado também é tombado como Patrimônio Cultural pelo Iphan e considerado uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no mundo.

Por Esther Morais e Larissa Almeida para o Jornal Correio

Via Rede Nordeste