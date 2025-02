Turista argentino é encontrado morto às margens de rio em SC

O homem, que é natural de Buenos Aires, estava montando um acampamento em São Bonifácio, município de Santa Catarina com menos de 3 mil habitantes, quando foi visto pela última vez. O nome dele foi incluído na lista de desaparecidos do SOS Desaparecidos da Polícia Militar .

Conforme os bombeiros, as buscas estavam no terceiro dia quando o corpo de Federico foi encontrado próximo às margens do Rio Poncho, em uma área com muita vegetação.

Segundo a irmã dele, Dani Bruni, Federico viajou à cidade com seu cachorro, onde ficaria acampado por três ou quatro dias. "Ele foi acampar. Ele nos disse na segunda-feira que ficaria alguns dias. O acampamento nos notificou na terça-feira que ele havia partido", informou a irmã de Federico, Dani Bruni, ao portal G1.

A Polícia Civil de Santa Catarina (PC-SC) abriu um inquérito nessa sexta-feira, 31, para investigar o desaparecimento. A apuração apontou que o local onde o turista havia acampado é ermo, de difícil acesso e de "considerável perigo natural". Os bombeiros reiteraram que a correnteza é forte no local.

Turista argentino foi visto pela última vez na segunda, 27

De acordo com os bombeiros, Federico havia saído de carro do país vizinho em direção a Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. Moradores relataram aos bombeiros que o homem foi visto pela última vez na tarde de segunda-feira, 27, na região da Cachoeira do Soni, distante 23,5 km do centro de São Bonifácio.