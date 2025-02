Piscinas sujas e falta de ar-condicionado e equipamentos : alunos denunciam sucateamento na Rede Cuca

Fotos aérea da piscina com água esverdeada do Cuca Mondubim / Crédito: FCO FONTENELE

Jovens denunciam problemas estruturais nos polos da Rede Cuca (Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte), em Fortaleza. Conforme relatos, desde dezembro de 2024, há um suposto “corte de gastos”, que estaria afetando as atividades nos equipamentos. Entre as reclamações estão a estrutura precária, falta de materiais e até a suspensão de atividades. Um aluno do Cuca Mondubim, que preferiu não se identificar e que pratica artes marciais no local, destaca que, desde o início do ano, tem notado um crescente descaso com o equipamento, especialmente no aspecto estrutural. "Mesmo que tenha em cada sala, pediram para deixar os parelhos de ar-condicionado desligados. Agora a gente tá passando um calor enorme", critica.

Além do desconforto térmico, ele aponta problemas na falta de equipamentos essenciais para a prática esportiva. "Os tatames estão desgastados e precisam ser substituídos", destaca.

“A gente também precisa de quimonos novos. Eles são essenciais porque ajudam na pegada [numa luta], auxilia o companheiro durante o treino e também é fundamental para as competições", relata o estudante. Ele explica que a falta de vestimentas ocorre tanto no Cuca Mondubim quanto no Cuca Jangurussu, onde também é frequentador. Segundo estudantes do Cuca Mondubim, as aulas para atividades aquáticas, como natação e hidroginástica, também estão suspensas. “No começo do ano, antes das atividades voltarem após o recesso, as piscinas passaram por manutenção Elas foram reativadas, mas isso foi só na primeira semana. Depois, fecharam novamente. Agora elas estão paradas (sem aulas) e ainda estão sujas”, comentou. Ellen Lopes dos Santos, 24 anos, que também frequenta o Cuca Mondubim, mas para praticar capoeira, destaca a precariedade da estrutura e falta de manutenção do local. “Os vestiários são péssimos, são muito sujos, além de inseguros. O vestiário da natação, por exemplo, fica em um espaço mais afastado, super isolado, o que torna o ambiente ainda mais esquisito. Eu mesma tinha medo de entrar lá”, aponta.

Já no Cuca Jangurussu, falhas na manutenção também são visíveis na piscina. Relatos recebidos pelo O POVO indicam que a água está esverdeada, sinal de falta de limpeza. Além disso, alunos da unidade afirmam que as atividades aquáticas seguem suspensas. Confira registro: Maria Vitória, 19, é membro de um grupo de dança que desde 2022 utiliza o Cuca do José Walter para ensaiar. Ela conta que as salas de prática do equipamento deixam a desejar. “Lá tem três aparelhos de ar-condicionado, mas nenhum está funcionando. Além disso, a caixa de som das artes cênicas quebra com frequência e não há uma reserva”. “O Cuca é um bom espaço, mas precisa melhorar em muitos aspectos. Há muita coisa fora de ordem, e tenho certeza de que isso não agrada a juventude, tanto quem dança, faz teatro, cursos ou esportes, como aqueles que praticam artes marciais”, conclui a jovem.