Banheiros públicos da Beira Mar estão há três meses sem manutenção e usuários reclamam

De acordo com uma funcionária, que preferiu não ser identificada, os problemas são recorrentes e a manutenção tem sido demorada. "Esse banheiro está com todas as descargas quebradas há mais de dois meses. A gente sempre comunica à Prefeitura no mesmo dia, enviando fotos e vídeos, mas a solução demora muito. Os turistas e feirantes reclamam bastante, mas não temos o que fazer além de improvisar, enchendo baldes de água para dar descarga manualmente nos vasos sanitários", relata.

"É muito difícil usar os banheiros. Está tudo quebrado, sujo e desorganizado. No final de semana, a situação piora muito, porque tem mais gente. Isso afeta a imagem da orla, que deveria ser exemplo de organização, do que adianta ser tão bonita se a pessoa vai no banheiro e encontra ele no estado que tá, isso gera um desconforto tanto para os turistas quanto para quem trabalha aqui", disse Rafaela.

Entre descargas quebradas, mictórios fora de funcionamento e falta de itens básicos como papel toalha e sacos de lixo, as instalações têm gerado insatisfação entre os usuários. O POVO esteve no local nessa quarta-feira, 11, e constatou diversos problemas:

Banheiro 3: No banheiro feminino, apenas duas das quatro descargas estão funcionando. Já no masculino, as quatro descargas funcionam, mas duas torneiras estão quebradas.

Banheiro 4: Todos os sanitários, tanto do banheiro feminino quanto do masculino, estão com as descargas quebradas.

Banheiro 5: No feminino, duas descargas estão quebradas. No masculino, duas descargas e um mictório estão fora de uso.

Banheiro 6: Os três mictórios disponíveis para a população não estão funcionando.

Banheiro 7: Um sanitário no feminino e outro no masculino estão quebrados.