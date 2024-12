Tragédia em MG: casal que morreu em acidente queria fazer surpresa de Natal à família

Acidente em MG: motorista de caminhão se entrega à polícia / Crédito: Corpo de Bombeiros MG/Divulgação

Um casal que morreu no acidente rodoviário em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, estava viajando para realizar uma surpresa aos familiares. O acidente aconteceu no último sábado, 21, quando houve uma colisão envolvendo um ônibus, uma carreta e um veículo de passeio, na BR-116. Soraya Guedes e Alexandre estão entre as 41 vítimas que morreram no acidente. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG), pelo menos 22 pessoas morreram carbonizadas e presas às ferragens. Outras 13 conseguiram sair do ônibus com vida e foram encaminhadas a hospitais.

Nesta segunda-feira, 23, o motorista do caminhão envolvido no acidente se apresentou à delegacia da Polícia Civil do município, acompanhado por um advogado. Ele era considerado foragido.

Ao O Globo, o sobrinho de Soraya, Ícaro Guedes, 24, revelou que o casal não costumava ir com frequência para a Bahia. Eles estavam animados em poder passar as festividades de final de ano, informou o sobrinho. "Eu não estava sabendo que ela ia viajar, ia chegar sem a gente esperar. Eu estava no horário de almoço quando recebi uma ligação de que tinha ocorrido essa tragédia. Não aguentei mais trabalhar. Ela era como uma mãe para mim, só Deus sabe tudo que ela fez por mim". A Prefeitura de Itiruçu, cidade natal do casal, declarou luto oficial em homenagem. “Neste momento de dor, expressamos os sinceros sentimentos para todos os amigos e entes queridos", diz a publicação.

Uma das filhas de Soraya escreveu um comentário nas redes sociais: "Um dia a senhora estava vindo fazer uma surpresa e no outro eu recebo a notícia de que você se foi. Eu senti uma dor no meu peito antes de saber que você tinha partido", diz a postagem. PRF investiga acidente O acidente ainda é investigado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas supostamente se originou a partir de um bloco de granito que teria se soltado da carreta e caído na rodovia. O caminhão havia saído do Ceará com destino ao Espírito Santo. O ônibus, da empresa Emtram, havia saído do Terminal Tietê, em São Paulo, com destino a Vitória da Conquista, na Bahia, e transportava 45 passageiros quando o motorista perdeu o controle da direção.