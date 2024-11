Entenda o impacto político da tragédia climática que matou dezenas de pessoas na Espanha

País europeu foi atingido pelas maiores inundações na Europa, sendo a maior tragédia em número de vitimas desde 1967. População reagiu com fúrias contra as autoridades

Talvez seja totalmente improvável que a monarquia espanhola venha a cair por causa deste episódio, porém com fatos do tipo acontecendo em número cada vez maior em espaço de tempo menores, eles são fatores de pressão plausíveis para governos de países atingidos.

Pode-se citar também as inundações de junho deste ano no Rio Grande do Sul, quando autoridades no âmbito municipal, estadual e federal foram bastante criticadas pelas atuações na emergência climática. Se soma ao fato as disputas políticas internas de cada país e os níveis de popularidade dos governos que podem influenciar a percepção da população.

Quando frequentemente nos deparamos com notícias sobre desastres naturais causados pelo clima, comumente estes são relacionadas às mudanças climáticas. Porém, além dos danos ao ambiente natural, essas anomalias do clima também geram impactos econômicos, sociais e agora políticos, como se pode observar agora na Espanha. Lá foram registradas as maiores inundações e a maior tragédia em número de vítimas na Europa desde 1967.

Apenas 16% dos brasileiro consideram seu bairro preparado para grande volumes de chuva, o que representa uma queda de sete pontos em relação a dezembro de 2023. Para quase metade da população, 49%, suas comunidades também não estão preparadas para lidar com as frequentes ondas de calor que temos hoje, e 53% têm essa avaliação para eventos de seca. No ano anterior, eram 41% e 42% respectivamente.

Segundo o mesmo levantamento, 97% dos brasileiros afirmam que percebem as mudanças climáticas no planeta, e 77% deles dizem que a explicação para isso são as atividades humanas. Na pesquisa, outros 54% das pessoas dizem acreditar que seu bairro não tem preparo para receber algum tipo de evento climático extremo. Em novembro de 2023 esse número era de 43%.

Durante visita à cidade de Paiporta, na região de Valência, o chefe da monarquia espanhola, o Rei Felipe VI, foi recebido com lama e gritos de protestos pela população que foi atingida pelas mais fortes inundações no país, e as maiores na Europa desde 1967, quando fortes chuvas mataram cerca de 500 pessoas em Portugal.

Durante a visita do Rei, pessoas jogavam lama e gritavam contra as autoridades o chamando de “assassinos”. Os moradores das regiões afetadas criticam o atraso no aviso de alerta das fortes chuvas, apenas duas horas após o necessário para permitir que as pessoas saíssem do local. Segundo moradores das regiões afetadas, o aviso foi enviado às 20h, quando as inundações já causavam estragos nas ruas.

Há também por parte da população descontentamento em relação ao momento em que as autoridades enviaram ajuda para as regiões afetadas pelo desastre. Com os protestos da população, Felipe VI precisou ser acompanhado por uma equipe de seguranças que tentavam protegê-lo da lama utilizando guarda-chuvas.

Apesar dos protestos durante a recepção, o Rei e a Rainha Letizia conseguiram realizar a visita, conversar com a população e ouvir as demandas. As chuvas causaram também danos à infraestrutura de Valência, deixando a população sem o abastecimento de alimentos.