Cinco pessoas ficam feridas e uma morre após parte do teto de "Igreja de Ouro" desabar

O interior da igreja é revestido de ouro e ela foi tombada como patrimônio material do Brasil pelo Governo Federal / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis desabou nesta quarta-feira, 5, e deixou cinco pessoas feridas, no Centro Histórico de Salvador, na Bahia. Uma pessoa morreu no local. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA). Segundo informações do G1 Bahia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está prestando socorro aos sobreviventes no Centro Histórico. A pessoa que faleceu é uma mulher, que não teve a identidade revelada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A igreja e o convento são considerados como uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no mundo. Ambos foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1938.

O convento foi fundado em 1585, início do século 18, pelo frei franciscano Melchior de Santa Catarina, Custódio de Olinda, em Pernambuco, após receber autorização do papa Sisto V. No local já havia uma pequena capela e algumas habitações provisórias. O interior da igreja é revestido de ouro e ela foi tombada como patrimônio material do Brasil pelo Governo Federal. Um dos pátios da igreja foi parcialmente fechado por risco de queda De acordo com o G1, em 2023 um dos pátios da igreja foi parcialmente fechado porque já havia risco de queda do pináculo direito. A estrutura é uma cúpula de metal que pesa cerca de uma tonelada e meia e chegou a ser removida, segundo o Iphan.

As visitas, porém, foram mantidas e em maio do mesmo ano, o governo federal fez a restauração dos painéis lusitanos de todo o prédio. Em nota ao portal de notícias Alô Alô Bahia, o CBM-BA informou que uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas após o desabamento do teto da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho, na tarde desta quarta-feira, 5. “Três viaturas de bombeiros permanecem no local atendendo as vítimas e realizando buscas na área. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado”, finalizou a pasta.