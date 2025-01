Sete cearenses morrem em acidente de ônibus no Piauí

Tragédia na BR-135 deixa sete cearenses mortos e 19 feridos / Crédito: Divulgação / PRF - CE

Sete cearenses morreram em um grave acidente de trânsito no Piauí, na BR-135, entre Corrente e São Gonçalo do Gurguéia, na madrugada desta terça-feira, 7. A informação foi confirmada por meio de nota publicada nas redes sociais pela Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Polícia de Corrente O ônibus da empresa Baleia Turismo saiu de Tianguá (CE), na Serra da Ibiapaba, rumo a São Paulo e transportava 44 pessoas, incluindo dois motoristas. Veículo tombou no km 580 da rodovia.

Tragédia na BR-135 deixa sete mortos e 19 feridos Os mortos foram identificados como:

Antônio Jackes Pereira de Vasconcelos, 27 anos;



Gracieli Barroso Rufino de Freitas, 58 anos;



Miguel Oliveira de Freitas, 63 anos;



Kaíque Glauber Lúcio de Farias, 30 anos;



Antônia de Maria Castro, 63 anos;



Emanuel da Cruz Silva Belizardo, 28 anos;



Outras 19 pessoas ficaram feridas, cinco delas em estado grave. Entre os feridos graves, estão crianças de 8 e 15 anos, que foram levadas para hospitais regionais de Corrente, Bom Jesus e Floriano pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Investigação aponta falhas da empresa Tragédia na BR-135 deixa sete cearenses mortos e 19 feridos Crédito: Divulgação / PRF - CE De acordo com a Polícia Civil, o inquérito preliminar revelou que o ônibus transportava passageiros além da capacidade permitida e apresentava condições inadequadas para o descanso do segundo motorista, Kaíque Glauber, uma das vítimas que morreram no acidente. Ele estava em um local improvisado no momento do ocorrido. A investigação também considera a possibilidade de falhas mecânicas na barra da direção, o que fez com que o condutor perdesse o controle do veículo.

A Baleia Turismo já havia acumulado infrações por excesso de velocidade e se envolvido em outro acidente em 2020, no Tocantins. Acidente de ônibus no Piauí: o que aconteceu?

O acidente ocorreu por volta das 3h da madrugada nessa terça-feira, 3. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu do leito carroçável, possivelmente devido à reação tardia ou ineficiente do condutor. O teste de alcoolemia do motorista deu negativo. A Perícia Técnico-Científica realizou levantamentos no local, e a Polícia Civil segue com diligências para apurar as responsabilidades. A empresa responsável poderá ser investigada por negligência e descumprimento de normas de segurança.