Avião da Embraer cai com 67 pessoas no Cazaquistão; 29 sobrevivem

Imagens mostram aeronave da Azerbaijan Airlines pegando fogo ao cair e passageiros saindo de parte da fuselagem, que exibe perfurações. Caso está em investigação, e aérea suspendeu voos à região russa da Chechênia.Um avião de fabricação brasileira modelo Embraer 190 que decolou do Azerbaijão com destino à Rússia levando 67 pessoas caiu nesta quarta-feira (25/12) próximo à cidade de Aktau, no Cazaquistão, informaram autoridades cazaques, que contabilizam 29 sobreviventes do acidente. A aeronave era operada pela Azerbaijan Airlines. O Ministério dos Transportes do Cazaquistão afirma que das 67 pessoas a bordo da aeronave, 5 eram tripulantes; 42 eram cidadãos azerbaijanos, 16 eram russos, 6 eram do Cazaquistão e 3 do Quirguistão. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o avião descendo em posição de pouso e pegando fogo ao colidir contra o chão. Passageiros feridos podiam ser vistos emergindo de uma parte da fuselagem que ficou intacta. Em comunicado, autoridades cazaques afirmam que o fogo pôde ser apagado e que os sobreviventes, entre eles duas crianças, foram levados a um hospital e estão em tratamento. Anteriormente, eles chegaram a afirmar que 32 pessoas haviam sobrevivido à tragédia. No começo da tarde desta quarta-feira (horário de Brasília), porém, confirmaram 38 mortos. Equipes de resgate trabalhavam no local do acidente para recuperar os corpos das vítimas e de sobreviventes. Segundo a agência russa de notícias Interfax, o piloto e o copiloto morreram no acidente. Bloqueio de GPS e perfurações na carcaça do avião Segundo a Azerbaijan Airlines, o avião fazia o voo de número J2-8243, decolou de Baku e tinha como destino Grozny, na região russa da Chechênia, mas foi forçado a fazer um pouso de emergência próximo de Aktau. O Cazaquistão afirma ter montado uma comissão governamental para investigar as causas do acidente e disse acompanhar as famílias dos mortos e feridos. O país prometeu cooperar com o Azerbaijão para esclarecer a tragédia. A agência russa de aviação declarou em comunicado ter informações preliminares de que o piloto havia decidido fazer um pouso de emergência após um pássaro colidir contra a aeronave. Segundo o portal de monitoramento de tráfego aéreo FlightRadar24, o Embraer 190 sofreu "forte bloqueio de GPS", o que levou a aeronave a "transmitir dados ADS-B ruins", dos quais dependem sites como o próprio FlightRadar24. Horas depois do acidente, a Azerbaijan Airlines anunciou a suspensão de todos os voos à Chechênia até a conclusão da investigação do episódio, segundo a agência russa estatal de notícias TASS. Nas fotos que circulam do acidente, é possível ver perfurações na fuselagem da aeronave. Minutos antes do acidente, o avião havia passado por uma área da Rússia que estava sendo defendida pelos militares de ataques de drones ucranianos. Grozny, destino original do voo, fica a cerca de 500 quilômetros a noroeste de distância de Baku, do mesmo lado do Mar Cáspio. Já Aktau, local do acidente, fica do lado oposto do Mar Cáspio e a mais de 200 quilômetros de distância de Grozny. Ainda não está claro por que a aeronave fez tamanho desvio de rota. ra (Reuters, AFP, AP)