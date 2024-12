AM: destroços de avião que caiu há cinco dias são encontrados

Os destroços de um avião de pequeno porte que caiu em Manicoré (AM) na última sexta-feira, 20, foram encontrados nesta quarta-feira, 25. A informação, repassada inicialmente por veículos de imprensa locais, foi confirmada esta noite pela Prefeitura do município.

A queda do bimotor ocorreu em uma área de mata fechada, dificultando as buscas. As chuvas e a neblina densa na região também prejudicaram o trabalho do grupo de resgate, composto por bombeiros, policiais, militares da Força Aérea Brasileira (FAB), equipes da Prefeitura e voluntários.