Três pessoas são resgatadas com vida após queda de avião em MS

Três pessoas foram resgatadas com vida após a queda de uma aeronave modelo Cessna Aircraft 182S, na cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul (MS). O acidente aconteceu em uma região de difícil acesso, cercada pela típica vegetação alagada do Pantanal, na última sexta-feira, 27.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o monomotor caído de ponta cabeça em meio à área pantaneira. Na segunda-feira, 29, dois dias após o acidente, as equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência.