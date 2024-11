Avião de carga cai próximo de aeroporto e mata tripulante; Rússia é suspeita de sabotagem

Um vídeo de vigilância mostrou o avião descendo normalmente ao se aproximar do aeroporto antes do nascer do sol e, em seguida, explodindo em uma enorme bola de fogo atrás de um prédio. O momento do impacto não pôde ser visto no vídeo.

Promotores poloneses disseram no mês passado que encomendas com explosivos camuflados foram enviadas por meio de empresas de carga para o Reino Unido e países da União Europeia para "testar o canal de transferência para tais encomendas" que, em última análise, tinham como destino os EUA e o Canadá.

"Nós e nossos parceiros lituanos agora devemos nos perguntar seriamente se isso foi um acidente ou, depois da semana passada, outro incidente híbrido. Isso mostra em que tempos voláteis estamos vivendo no meio da Europa", disse Baerbock. Ela estava aparentemente se referindo a danos em dois cabos de dados sob o mar Báltico, um dos quais termina na Alemanha, que as autoridades alemãs acreditam ter sido causado por sabotagem.

As equipes de resgate isolaram a área e fragmentos do avião no amarelo característico da DHL puderam ser vistos em meio aos destroços espalhados pelo local do acidente.

O chefe do serviço de combate a incêndios da Lituânia disse que o avião derrapou algumas centenas de metros e as imagens mostraram fumaça subindo de uma estrutura danificada em uma área de árvores áridas. "Felizmente, apesar de o acidente ter ocorrido em uma área residencial, nenhuma vida foi perdida entre a população local", disse a primeira-ministra Ingrida Šimonyte, após se reunir com autoridades de resgate.

"A infraestrutura residencial ao redor da casa estava pegando fogo e a casa foi levemente danificada, mas conseguimos retirar as pessoas", disse Renatas Požela, chefe do Departamento de Incêndio e Resgate.

A aeronave da DHL era operada pela Swiftair, uma contratada sediada em Madri. A DHL disse em um comentário por e-mail que o avião "fez um pouso forçado" a cerca de um quilômetro do aeroporto de Vilnius, acrescentando: "A causa do acidente ainda é desconhecida e uma investigação já está em andamento". A Swiftair não comentou.

"Eu vi uma bola de fogo"

Uma testemunha ocular, que deu seu nome apenas como Svaja, correu para uma janela quando uma luz tão brilhante quanto um sol vermelho encheu seu quarto e ela ouviu uma explosão, seguida de flashes e fumaça preta. "Eu vi uma bola de fogo", disse ela. "Meu primeiro pensamento é que uma (guerra) mundial começou e é hora de pegar os documentos e correr para algum lugar, para um abrigo, para um porão."

Laurynas Kasciunas, o ministro da defesa lituano, disse que "definitivamente não havia fatores externos que pudessem ter danificado o avião." "Podemos ver isso claramente", disse Kasciunas. "No entanto, para descobrir o que aconteceu dentro do avião, será necessário entrevistar os membros sobreviventes da tripulação. E, claro, a caixa-preta. Isso levará algum tempo."

Dados de rastreamento de voo do FlightRadar24, analisados pela AP, mostraram que a aeronave fez uma curva para o norte do aeroporto, alinhando-se para pousar, antes de cair a pouco mais de 1,5 km da pista. O clima no aeroporto estava em torno de congelamento no momento do acidente, com nuvens antes do nascer do sol e ventos em torno de 30 km/h.

O Boeing 737 tinha 31 anos, o que é considerado por especialistas como uma estrutura mais antiga, embora isso não seja incomum para voos de carga. O primeiro-ministro alertou contra especulações, dizendo que os investigadores precisavam de tempo para fazer seu trabalho.

"As agências responsáveis estão trabalhando diligentemente", disse Šimonyte. "Peço a todos que tenham confiança na capacidade das autoridades investigadoras de conduzir uma investigação completa e profissional dentro de um prazo ideal. Somente essas investigações descobrirão as verdadeiras causas do incidente - especulações e suposições não ajudarão a estabelecer a verdade."