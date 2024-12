Avião caiu em Gramado: o que se sabe e o que falta saber? Veja últimas notícias

Aeronave que caiu em Gramado (RS) atingiu estrutura de prédio em obras e caiu sobre uma loja de móveis, afetando também a estrutura de hotel / Crédito: Divulgação / Mauricio Tonetto / Palácio Piratini

Um avião caiu na manhã desse domingo, 22, em Gramado, na serra gaúcha e deixou 10 mortos. As causas do acidente continuam sendo investigadas, mas as condições meteorológicas desfavoráveis podem ter contribuído para a queda da aeronave. O acidente aconteceu na área central da cidade, perto da Avenida das Hortênsias. A queda foi registrada por volta das 9h30min. A bordo, estava o empresário Luiz Galeazzi e familiares.

A aeronave havia decolado do Aeroporto de Canela (RS) às 9h15min, com destino a Jundiaí (SP), aponta a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) em nota ao O POVO.

De acordo com informações da Defesa Civil Nacional, minutos após decolar, a aeronave bateu contra a chaminé de um prédio. Em seguida, acertou o segundo andar de uma casa e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Os destroços atingiram uma pousada. Devido ao comprometimento da estrutura, a pousada atingida foi interditada. Os hóspedes que não precisaram de atendimento foram retirados ainda pela manhã. O local do acidente fica numa área central da cidade, que recebe a maior quantidade de turistas neste período, devido às celebrações natalinas. Por isso, a tradicional festa do Natal de Luz de Gramado, no Rio Grande do Sul, foi suspensa em decorrência do acidente de avião.

17 pessoas ficaram feridas Além das dez vítimas, 17 pessoas ficaram feridas em solo após a queda do avião. Duas estão internadas em estado grave devido às queimaduras causadas pelo incêndio gerado pelo acidente, enquanto cinco receberam alta. VEJA TAMBÉM | Lula diz que a Aeronáutica investigará o acidente Acidente em Gramado: quem estava na aeronave? Dez pessoas estavam na aeronave, todas da família do empresário Luiz Gláudio Galeazzi, que pilotava o bimotor.

Ele estava acompanhado da esposa e dos três filhos do casal, além da irmã, do cunhado, da sogra e de outras duas crianças. O empresário e proprietário do bimotor era CEO e sócio da Galeazzi & Associados, empresa referência em gestão de crise e reestruturação de negócios. A empresa foi fundada pelo pai dele, que morreu de câncer em 2023. Coincidência trágica A tragédia deste domingo, em Gramado, não foi o único acidente aéreo a atingir a família Galeazzi. Em 2010, a mãe de Luiz, Maria Leonor Salgueiro Galeazzi, morreu na queda de um avião bimotor em Sorocaba, no interior de São Paulo.