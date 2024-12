Número de mortes no Brasil por acidente aéreo em 2024 é o maior em onze anos

A quantidade de óbitos foi impulsionada pela queda do avião da Voepass, em 9 de agosto. Desde 2014, o País registrou 402 acidentes aéreos, com 846 mortes

O Brasil encerrará o ano de 2024 registrando um recorde no número de mortes por acidentes aéreos nos últimos 11 anos: foram 138 mortes em 40 acidentes fatais neste ano. Os dados, com registros desde 2014, são do painel do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), administrado pela Força Aérea Brasileira (FAB). A quantidade de óbitos foi impulsionada pela queda do avião da Voepass, em 9 de agosto, quando as 62 pessoas a bordo morreram.

No painel, os números incluem mortes ocasionadas por acidentes com aviões e helicópteros. No ano passado foram registradas 77 mortes em 30 acidentes fatais e, em 2022, foram 36 acidentes fatais com 49 mortes. O segundo ano que aparece com mais mortes em acidentes aéreos é 2016 com o registro de 104 óbitos em 45 acidentes fatais.