MC Ryan SP: quem é o funkeiro que agrediu a mãe de sua filha

MC Ryan SP foi acusado nessa sexta-feira, 27, de agredir a mãe da sua filha Crédito: Divulgação

Nessa sexta-feira, 27, foram divulgadas imagens que mostram o funkeiro MC Ryan SP agredindo a mãe de sua filha e, até então, companheira, Giovanna Roque. O conteúdo foi exposto pelo Portal Léo Dias. O cantor, de 23 anos de idade, também é conhecido como "Gordinho Bolôlô" e "Tubarão", e começou a ganhar popularidade no ano de 2020. Ele chegou a figurar várias vezes como o artista mais ouvido da plataforma de música Spotify. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora MC Ryan SP presenteia namorada com joias avaliadas em R$92 mil; CONFIRA



O relacionamento entre Giovanna Roque e MC Ryan SP havia terminado recentemente e durou cerca de um ano, com muitas idas e voltas. A filha dos dois, Zoe, tem nove meses de idade e é apadrinhada pelo também funkeiro, MC Daniel. O episódio das agressões aconteceu em abril deste ano. MC Ryan SP: quem é o funkeiro Natural de São Paulo, o cantor teve sua primeira música de sucesso aos 18 anos. "Vergonha pra Mídia" foi lançada em 2020 e, logo de cara, se tornou um hit. Além do cantor, a faixa contou com as participações de Salvador da Rima, MC Kevin, Nog e Lele JP.

Posteriormente, Ryan começou a emplacar um sucesso após o outro, chegando a colaborar com cantores como Matuê, Hungria Hip Hop, Mano Brown e Anitta. Além disso, em uma lista divulgada pelo Spotify, o cantor aparece entre os 10 artistas brasileiros mais ouvidos dos últimos 10 anos. Dia Nacional do Funk é sancionado; SAIBA quando será comemorado

Outra parceria notável do cantor é com Neymar. Os dois têm uma amizade próxima e, após o funkeiro levar sua filha a um leilão organizado pelo jogador, que também estava com sua primogênita, Mavie, Neymar comentou: "Ninguém pense em olhar para nossas filhas."

MC Ryan SP: intimado pela Polícia Federal Em abril de 2024, MC Ryan SP foi levado para a sede da Polícia Federal (PF) em São Paulo, após os agentes identificarem divergências nos dados do documento de seu carro, uma Ferrari Roma Spider avaliada em cerca de R$ 5 milhões. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Luiz Bacci durante o programa Cidade Alerta, da Record TV. O apresentador chegou a mencionar a possibilidade de que o cantor tivesse sido preso, mas depois informou que ele foi apenas conduzido para averiguação. Imagens feitas por um helicóptero mostraram MC Ryan SP saindo da sede da Polícia Federal e até ‘fazendo coração’ para as câmeras.

O funkeiro frequentemente utiliza esse tipo de repercussão para se manter em evidência, aproveitando-se das polêmicas e usando as redes sociais para se posicionar e responder às críticas. MC Ryan SP: agressão à sua ex-companheira Nessa sexta-feira, 27, as imagens do cantor agredindo sua ex-companheira, Giovanna Roque, viralizaram. Segundo o Portal Léo Dias, o conteúdo não era recente, mas de abril deste ano. Ao ser questionado sobre o caso, o artista não negou que agrediu a mãe de sua filha, Zoe, e expressou temor por sua carreira.