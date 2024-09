MC Livinho pede desculpa após dançar em reportagem sobre acidente de ônibus no RJ

Cantor de funk MC Livinho aparece dançando em meio a uma reportagem ao vivo sobre tragédia em rodovia no RJ, é criticado por internautas e pede desculpas

O artista se desculpou nos stories do Instagram e contou que não sabia sobre o acidente. “Nós estamos aqui preso no trânsito família. Não sabia que tinha acontecido acidente nenhum, entendeu?”

Após aparecer dançando em uma reportagem ao vivo sobre o acidente de ônibus que aconteceu na Via Dutra do Rio de Janeiro e deixou três jogadores mortos, o cantor de funk MC Livinho se tornou alvo de críticas nas redes sociais na tarde deste sábado, 21.

“Quem assistiu o primeiro ‘Mãe eu tô na Globo’ parte um sabe que eu não sabia de nada de acidente também e tinha aparecido no meio pra pedir uma oportunidade pra dar entrevista e depois eu fiquei sabendo. E não por respeito eu tirei o vídeo”, explicou o funkeiro.

No segundo story que Livinho gravou sobre o assunto, ele declara pesar a todos e finaliza o vídeo falando sobre sua chegada ao Rock in Rio .

Nas publicações da rede social do artista, pessoas deixaram comentários criticando sua atitude. Segundo eles, foi um ato desrespeitoso e proposital, visto que estava evidente que a situação se tratava de um acidente.

“Quem conhece o Livinho nunca vou deixar de trazer alegria pra vocês, nunca vou deixar de trazer minha autoestima, minha resenha, vambora, é nois, Rock in Rio, cheguei pai”.

“Rachou a cara em Livinho, dançando na reportagem, de um acidente”, disse outra.

“Não teve educação para respeitar o trabalho da repórter. Não teve educação para respeitar as vítimas do acidente e familiares. Desrespeita as pessoas pelo puro egoísmo de querer se autopromover”, escreveu mais um.

“Faria igual se tivesse 4 anos”, ironizou outro.