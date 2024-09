Lembra dele? Ex-São Paulo e Palmeiras vira cantor de pagode

Com passagens por clubes como Palmeiras, Botafogo e São Paulo, Maicosuel deu início a sua carreira como cantor de pagode. Sem atuar desde 2019, quando defendeu o Paraná Clube, ele se tornou vocalista da banda ‘Pagode de Milhões’.

De acordo com Maicosuel, a atividade serve para curtir com os amigos, além de ajudar seu lado mental.

“É uma coisa que eu gosto muito, me faz bem-estar ali perto da rapaziada. É uma coisa que liberta minha alma. Gosto de estar com meus amigos, cantando as músicas que gosto de ouvir. O pessoal sempre vem junto, todo mundo participa bem, pede música, canta junto”, revelou o ex-jogador no podcast “Na Resenha”.