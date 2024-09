MC Ryan SP presenteia namorada com joias avaliadas em R$92 mil

O rapper MC Ryan SP agitou as redes sociais no domingo, 1º, após revelar o quanto gastou em presentes para agradar à namorada.

Em um relacionamento com a influenciadora Giovana Roque, com quem tem uma filha de 8 meses, o rapper decidiu presenteá-la com joias avaliadas em quase R$ 1 milhão.

“Agora entendi o que é Tiffany, Tiffany é caro”, disse o cantor ao mostrar uma pulseira da marca de luxo que custa R$ 88 mil.