Neymar volta a ser alvo de críticas de Luana Piovani: ‘Cai a máscara’

Neymar e Luana Piovani trocaram farpas em maio após a atriz questionar o posicionamento do jogador sobre possível privatização de praias do país

O atacante Neymar voltou a ser alvo de críticas da apresentadora e atriz Luana Piovani. Ela relembrou a confusão com o jogador do Al-Hilal, que ocorreu em maio, quando discutiram em uma rede social sobre uma possível ‘privatização’ de praias no Brasil. As novas declarações foram dadas em uma entrevista exibida em um canal português nesta sexta-feira (27).

De acordo com a visão de Piovani, Neymar perdeu a razão durante a discussão e acabou saindo prejudicado com o episódio.