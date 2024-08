Caixa-preta de voo da Voepass gravou gritos e pedido do copiloto, diz jornal

Imagem aérea mostra equipes trabalhando no local da queda do voo 2283, da companhia aérea Voepass. Acidente aconteceu no dia 9 de agosto de 2024, no interior de São Paulo Crédito: Nelson Almeida / AFP

Ao perceber que o avião perdia sustentação, o copiloto do voo 2283 da Voepass, que caiu em Vinhedos (SP), teria reforçado que era preciso "dar potência" na aeronave. A informação foi divulgada pelo Jornal Nacional, da TV Globo, que teve acesso às transcrições da caixa-preta do avião. Segundo o telejornal, um minuto antes da aeronave despencar, o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva teria questionado o que estava acontecendo. A caixa-preta também teria gravado sons de gritos dos passageiros, além do estrondo do impacto do avião contra o chão. Médica vítima de acidente com avião em Vinhedo estava de mudança para o Ceará; ENTENDA

Os dados e áudios da caixa-preta foram obtidos pelo Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) na última segunda-feira, 12. No mesmo dia, a Força Aérea Brasileira (FAB) estimou que divulgaria um relatório preliminar do acidente aeronáutico em 30 dias. No domingo, 11, o brigadeiro Marcelo Moreno, representante do Cenipa, enfatizou que a divulgação dos diálogos gravados poderia prejudicar a investigação, constranger familiares e estimular especulações sobre o acidente. Ele não especificou de que forma isso poderia acontecer. Nesse sentido, a divulgação do conteúdo dos áudios, por parte da TV Globo, foi negada pelo Cenipa. Em nota, o órgão disse que nenhum veículo jornalístico obteve acesso aos “áudios, transcrições, tampouco aos dados dos gravadores de voo”. Confira a nota na íntegra mais abaixo.

Uma das caixas-pretas do voo 2283 da Voepass, do tipo Flight Data Recorder Crédito: Reprodução/Cenipa “No CVR está sendo realizado um estudo minucioso dos diálogos e sons estabelecidos na cabine e com o controle do espaço aéreo”, explicou Marcelo. “Ainda, por meio do CVR, devem ser identificados os possíveis alarmes sonoros, cuja pesquisa pode requerer, se necessário for, uso de software de análise espectral do som”, acrescentou.