Queda de avião: corpos de empresários do Ceará chegam ao Estado

As vítimas eram proprietárias de uma loja de materiais de construções, localizada em Limoeiro do Norte , a 198,88 quilômetros (km) de Fortaleza . No Instagram do empreendimento, que foi pintado de preto pelo luto, familiares compartilharam a dor após a tragédia.

“Aguardamos a liberação da Perícia para que haja a vinda dos corpos para Limoeiro. Ainda sem previsão, mas com possibilidade prevista para esta semana. Comunicaremos aqui para amigos, clientes e demais interessados em dar um último adeus”, escreveu a loja em publicação na segunda, 12.

O velório de Wlisses começa às 12 horas desta quinta, enquanto o sepultamento está previsto para 17 horas. Ambos devem ocorrer no Cemitério Jardim Metropolitano, em Coaçu, no Eusébio, na Grande Fortaleza.

Já o velório de Regiclaudio foi marcado para 16 horas no Centro de Velório Afagu, no Centro de Limoeiro. O sepultamento do empresário será amanhã, sexta, 16, às 9 horas, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Quixeramobim, a 212,24 quilômetros (km) da capital cearense.