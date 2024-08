Cruzamento de dados revela problemas estruturais no avião que caiu em Vinhedo

O primeiro registro de falhas no avião da VoePass foi registrado em março deste ano, após uma falha hidráulica e um contato anormal com a pista de voo, resultando em danos estruturais

O avião turboélice VoePass ATR-72-500, que caiu na última sexta-feira, 9, em Vinhedo, São Paulo, matando 62 pessoas, havia passado recentemente por manutenção após sofrer danos estruturais. Informações reveladas pelo Fantástico, por meio de cruzamento detalhado de dados, indicam que a aeronave, prefixo PS-VPB, enfrentava diversos problemas técnicos antes do acidente, como problemas de ar condicionado, falha no sistema hidráulico e contato anormal com a pista.

Tudo começou no dia 11 de março deste ano, quando a aeronave registrou falhas significativas em seu sistema hidráulico e um “contato anormal” com a pista durante o pouso em Salvador, após voo que saiu de Recife. Esse contato foi descrito como uma colisão da cauda do avião com a pista, resultando em danos estruturais, conforme informado no sistema de manutenção da empresa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após o incidente de março, o avião permaneceu estacionado em Salvador por 17 dias, até 28 de março, e só retornou aos voos comerciais no dia 9 de julho, após passar por reparos no escritório da VoePass em Ribeirão Preto.