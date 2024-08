Vítimas do Ceará na queda de avião: familiares fornecem material genético

Familiares de cearenses, residentes e ex-residentes de Fortaleza vítimas do acidente de avião em Vinhedo (SP) forneceram material genético e exames da arcada dentária para a identificação dos corpos. Os parentes viajaram para São Paulo, onde aguardavam as identificações. No toatl, 62 pessoas, entre passageiros e tripulantes, morreram no acidente aéreo da VoePass na sexta-feira, 9. A aeronave ATR-72500 saiu de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto de Guarulhos (SP).

Cinco pessoas, entre residentes, ex-residentes e nascidos no Ceará estavam no voo. Quatro deles eram empresários, que viajaram para um evento relacionado à construção civil. A quinta pessoa é uma médica que viajou para participar de um congresso de oncologia. Ela não é cearense, mas morou em Fortaleza e possuía parentes na capital do Ceará. A médica voltaria a residir em Fortaleza.

O Instituto Médico Legal de São Paulo realizou um trabalho de necrópsia no corpo das vítimas e divulgou que a causa das mortes dos passageiros e tripulantes foi politraumatismo. As vítimas que tinham relação com o Ceará eram Ariane Albuquerque Wlisses Oliveira, Regicláudio Rodrigues de Freitas, Raphael Bohne (nascido no Maranhão e residente no Ceará) e Thiago Almeida Paula.