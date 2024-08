Comprou passagem da Voepass e o voo teve a rota suspensa? Veja o que fazer

Caso o voo seja cancelado por uma companhia aérea, os passageiros têm direito ao reembolso integral do valor pago pela passagem ou à realocação em outros voos. Crédito: FERNANDA BARROS

A companhia Voepass suspendeu as rotas entre Fortaleza e Juazeiro do Norte, no Ceará, e entre a Capital e Fernando de Noronha (PE), após ser envolvida em um acidente aéreo na cidade paulista de Vinhedo na sexta-feira, 9. O POVO mostra quais são os direitos se você comprou passagem em uma frequência afetada. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A Voepass foi questionada até quando vai a suspensão e o detalhamento das rotas operadas e suspensas no Estado, bem como se haverá reembolso dos valores pagos, realocação de voos a outras companhias aéreas e se a empresa detém um canal para os clientes tirarem dúvidas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entretanto, a companhia limitou-se a informar em nota que: “Lamenta os contratempos causados pelo contingenciamento de sua rota. Estamos trabalhando para minimizar transtornos aos nossos clientes. Todos os passageiros estão sendo alocados em outros voos.”

A Fraport, concessionária do Aeroporto de Fortaleza, esclareceu que, de fato, os voos de Fortaleza para Fernando de Noronha e Juazeiro do Norte, com operação da Voepass, foram cancelados. Já as rotas da Capital para Aracati (CE), Mossoró (RN) e Campina Grande (PB), da Voepass, permanecem previstas, segundo a Fraport. "Orientamos que antes de comparecerem ao aeroporto os passageiros se certifiquem do status do seu voo e façam contato com a empresa aérea. Para mais informações sugerimos fazer contato com a Voepass", adicionou a concessionária.

A especialista esclarece, ademais, que quando uma passagem aérea é comprada de uma empresa, mas o voo é operado por outra, cuja prática é conhecida como “codeshare”, a responsabilidade é solidária entre as duas companhias. “Os direitos dos passageiros em casos de atrasos ou cancelamentos incluem suporte de comunicação a partir de uma hora de atraso, alimentação a partir de duas horas e hospedagem em casos de atrasos superiores a quatro horas, além de transporte de ida e volta”, detalha. A advogada ressalta, também, que as obrigações de assistência são similares entre as empresas, independentemente da companhia ou tipo de voo.

A única exceção é o valor de compensação financeira imediata, o qual é diferente para voos nacionais e internacionais. “Em situações de emergência, a responsabilidade é solidária, mas geralmente a empresa que executa o transporte é a que está mais próxima do passageiro e, portanto, a mais indicada para resolver as questões”, explica a advogada. Já em situações de “overbooking”, isto é, quando a companhia aérea vende mais passagens do que dispõe de assentos no avião, a empresa negocia com as pessoas que não puderam embarcar, oferecendo, comumente, dinheiro, passagens extras e milhas, conforme Renata.