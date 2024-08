O POVO News: Queda de avião da VoePass: Cenipa obtém dados e áudios das caixas pretas

Acidente com avião da VoePass em Vinhedo, São Paulo Crédito: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta segunda-feira, 12. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta detalhes da tragédia ocorrida na tarde da última sexta-feira, 9, quando um avião da companhia aérea VoePass, anteriormente conhecida como Passaredo, caiu em uma área residencial em Vinhedo, no interior de São Paulo. As causas estão sendo investigadas, mas a caixa-preta do veículo foi recuperada e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) obteve dados e áudios. Assista ao vivo:

Chefe do Cenipa, o brigadeiro Marcelo Moreno adiantou, em coletiva de imprensa nesse domingo, 11, que, em nenhum momento houve "declaração de emergência aos órgãos de controle de tráfego aéreos". Segundo Moreno, existem duas caixas-pretas, cujo material de voz e dados foram acessados com 100% de sucesso pela equipe. As informações se referem aos minutos anteriores à queda do avião. Os dados serão analisados pelos investigadores em Brasília e, somente depois, serão transformados em "informação útil para a sociedade", conforme o chefe do Cenipa. Será divulgado um relatório premilinar com os dados coletados.